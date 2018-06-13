Кристиан Лубутен отстоял свое эксклюзивное право на туфли с красной подошвой в суде ЕС

СЕГОДНЯ 14:36 2018-06-13T14:36:52+03:00

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Французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен отстоял свое эксклюзивное право на женские туфли с красной подошвой в суде Евросоюза, который признал, что такой элемент может считаться фирменным торговым знаком.

Напомним, судебное разбирательство началось в 2012 году после того, как голландская сеть vanHaren представила коллекцию обуви Fifth Avenue, созданной в соавторстве с актрисой Хэлли Берри. В серии обуви были женские туфли-лодочки с красными подошвами.

Лубутен посчитал это незаконным использованием части своего товарного знака, Гаагский окружной суд согласился с ним. В отношении vanHaren был вынесен временный судебный запрет на продажу таких туфель.

Однако торговая сеть решила оспорить это решение, обратившись в Европейский суд. По мнению представителей vanHaren, у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красный цвет подошвы.

Красный цвет подошвы является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих летФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Лубутен создал первые туфли с красной подошвой в 1993 году, когда использовал для этого лак для ногтей своей помощницы.

"Красный цвет, нанесенный на подошву обуви на высоком каблуке, является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих лет", - отмечается в заявлении кутюрье, передает ВВС.