2018-06-13T14:53:07+03:00
Звезды

Эксперты установили сумму ущерба, причиненного картине Репина в Третьяковской галерее

Прокурор заявила в ходе заседания в Мосгорсуде, что оценочная стоимость ущерба составляет не менее 30 млн рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Оценен ущерб картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". ФОТО: АГН Москва/Никеричев АндрейОценен ущерб картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". ФОТО: АГН Москва/Никеричев Андрей
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Ущерб, причиненный картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, оценивается экспертами в 30 млн рублей. Об этом сообщил прокурор во время заседания в Мосгорсуде.

"Сумма ущерба, по оценке экспертов, составила не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость всей картины составляет около 720 млн рублей", - сказала прокурор, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, картина Репина была повреждена в Третьяковской галерее 25 мая. Злоумышленник был сразу же задержан полицией. Выяснилось, что Игорь Подпорин разбил стекло картины металлическим столиком и повредил полотно. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Замоскворецкий суд арестовал Подпорина до 26 июля. По словам источника в полиции, мужчина повредил произведение искусства из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

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