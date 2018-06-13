2018-06-13T15:02:48+03:00
В мире

Ученые рассказали о странной массовой гибели тысячелетних баобабов в Африке

За последние несколько лет синхронно погибло 9 из 13 деревьев-долгожителей
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Африканский баобаб считается образцом долголетия и отличается невиданной живучестьюАфриканский баобаб считается образцом долголетия и отличается невиданной живучестьюФото: EAST NEWS
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Африканские биологи бьют тревогу: за последние несколько лет в Африке наблюдается массовая гибель древнейших баобабов. Причем, сами ученые пока разводят руками и безуспешно выясняют причину происходящего.

Так, девять из тринадцати самых древних баобабов, находящихся на территориях природных парков Намибии, Замбии, Зимбабве и Ботсваны, загадочным образом умерли, а многие другие деревья-долгожители сейчас находятся в критическом состоянии и буквально дышат на ладан. Возраст погибших баобабов составлял от 1500 до 2500 лет.

Стоит отметить ,что среди прочих погиб баобаб, считающийся священным у населения Зимбабве, возрастом 2 429 лет и высотой 15,5 метра, сообщает «Ридус».

"Мы предполагаем, что эта "эпидемия" смертей связана с тем, что баобабы могут быть не настолько стойкими к засухам, как мы считали раньше. С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы", — посетовала Сара Вентер (Sarah Venter) из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР).

Со слов биологов, происходящая синхронная гибель уникальных растений удивительна и не поддается логике еще и потому, что, как известно, баобабы погубить в принципе очень сложно. Известно, что эти деревья живут даже после сожжения или сдирания коры.

Всего на данный момент в Африке, согласно последней переписи, насчитывается порядка 60 баобабов, которые считаются священными для многих местных племен.

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