Фернандо Йерро будет готовить Испанию к матча ЧМ-2018 как главный тренер

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-13T15:07:33+03:00

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Бывший футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро официально назначен на должность главного тренера сборной Испании вместо Хулена Лопетеги. О его отставке было объявлено за сутки до старта ЧМ-2018.

Первой игрой для Йерро, который занимал пост спортивного директора федерации футбола Испании, станет поединок против Португалии, который будет сыгран уже 15 июня в Сочи. Официально Фернандо Йерро будет представлен на пресс-конференции, которая пройдет в Краснодаре сегодня вечером.

В качестве игрока Фернандо Йерро выступал за мадридский "Реал" с 1989 по 2003 годы. А уже на посту тренера отметился в роли ассистента в мадридском "Реале" и главным в "Овьедо".