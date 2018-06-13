Фернандо Йерро будет готовить Испанию к матча ЧМ-2018 как главный тренер
Ранее он занимал пост спортивного директора национальной федерации
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро официально назначен на должность главного тренера сборной Испании вместо Хулена Лопетеги. О его отставке было объявлено за сутки до старта ЧМ-2018.
Первой игрой для Йерро, который занимал пост спортивного директора федерации футбола Испании, станет поединок против Португалии, который будет сыгран уже 15 июня в Сочи. Официально Фернандо Йерро будет представлен на пресс-конференции, которая пройдет в Краснодаре сегодня вечером.
В качестве игрока Фернандо Йерро выступал за мадридский "Реал" с 1989 по 2003 годы. А уже на посту тренера отметился в роли ассистента в мадридском "Реале" и главным в "Овьедо".