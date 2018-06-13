В Мосгоризбиркоме заявили, что Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы

СЕГОДНЯ 15:22 2018-06-13T15:23:02+03:00

По словам члена избирательной комиссии, актер не может баллотироваться, имея двойное гражданство

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Актер Никита Джигурда не сможет баллотироваться на пост мэра Москвы, так как имеет двойное гражданство. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Согласно пункту 3.1 статьи 4 федерального закона "О гарантиях", не может", — сообщил Реут, отвечая на вопрос, сможет ли шоумен стать кандидатом на должность мэра Москвы, имея двойное гражданство, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Никита Джигурда ранее выразил свое желании выдвинуть кандидатуру на выборы мэра Москвы. Он заявил, что "все формальности соблюдены" и документы он уже подал.

"Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира", — сказал актер.

Выборы мэра российской столицы состоится в Единый день голосования 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов от желающих баллотироваться.