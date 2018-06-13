Матч открытия ЧМ-2018 на Первом канале прокомментируют Леонид Слуцкий и Александр Елагин

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-13T15:30:17+03:00

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В среду, 13 июня, было официально объявлено о том, кто же будет комментатором матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Игру Россия - Саудовская Аравия, которая будет в прямом эфире транслироваться на Первом канале, будут комментировать Александр Елагин и Леонид Слуцкий.

Слуцкий известен по своей работе в московском ЦСКА, сборной России. Официально его следующим местом работы станет голландский "Витесс". Елагин же долгое время работает на ТВ.

Первый канал, как отмечается, планирует показать 27 игр чемпионата мира в прямом эфире, из них две встречи с участием России - против Саудовской Аравии и Уругвая.