Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере до миллиарда евро
В среду, 13 июня, Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере до миллиарда евро.
Ранее источник сообщил, что окончательное подписание пакета планируется в июле. Затем ожидается одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, передает РИА Новости.
Накануне вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте заявил, что макрофинансовая поддержка будет "строго связана" с проведением антикоруппционных реформ на Украине.
Он отметил, что украинские власти до сих пор не исполнил те меры по борьбе с коррупцией, которые должны были выполнены в рамках предыдущей программы. При этом вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Киеву, так как высок риск "обратного хода реформ" в стране.
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов.