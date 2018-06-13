Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере до миллиарда евро

СЕГОДНЯ 15:41 2018-06-13T15:41:16+03:00

Ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением антикоруппционных реформ на Украине

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В среду, 13 июня, Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере до миллиарда евро.

Ранее источник сообщил, что окончательное подписание пакета планируется в июле. Затем ожидается одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, передает РИА Новости.

Накануне вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте заявил, что макрофинансовая поддержка будет "строго связана" с проведением антикоруппционных реформ на Украине.

Он отметил, что украинские власти до сих пор не исполнил те меры по борьбе с коррупцией, которые должны были выполнены в рамках предыдущей программы. При этом вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Киеву, так как высок риск "обратного хода реформ" в стране.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов.