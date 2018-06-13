Путин примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018

СЕГОДНЯ 16:02 2018-06-13T16:03:12+03:00

По данным пресс-службы Кремля, президент России посмотрит стартовый матч с участием нашей сборной и команды Саудовской Аравии

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В среду, 13 июня, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие состоится на столичном стадионе «Лужники» в четверг, 14 июня.

Глава государства также посмотрит стартовый матч турнира с участием нашей сборной и командой Саудовской Аравии.

На церемонии открытия чемпионата также ожидаются лидеры стран и главы правительств.

Планируется, что мероприятие посетят президенты Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Ливана, Панамы, Парагвая, Руанды и других стран. Кроме того, среди гостей - наследный принц Королевства Саудовская Аравия.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.