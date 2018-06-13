В нескольких районах Симферополя и Севастополя отключили электроэнергию, есть перебои со связью

СЕГОДНЯ 16:09 2018-06-13T16:20:26+03:00

В некоторых районах Симферополя и Севастополя отключили электроэнергию Фото: Архив "КП"

Причиной нештатной ситуации могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае

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В некоторых районах Симферополя и Севастополя отключена электроэнергия, также наблюдаются проблемы в работе сотовой связи и интернета. В пресс-службе регионального главного управления МЧС сообщили, что в данный момент компания «Крымэнерго» устанавливает причины отключения.

«Крымэнерго» доложит, будет после этого ясна ситуация, в чем причина, и количество населенных пунктов», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Причиной отключений электроэнергии на полуострове могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

- Сработала противоаварийная защита на подстанции "Тамань". В течение 3 часов свет включат, - передают слова главы региона Сергея Аксенова корреспонденты "Комсомольской правды" в Крыму.

Отмечается, что в обесточенных районах Крымского полуострова подключаются резервные источники питания.