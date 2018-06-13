В нескольких районах Симферополя и Севастополя отключили электроэнергию, есть перебои со связью
В некоторых районах Симферополя и Севастополя отключена электроэнергия, также наблюдаются проблемы в работе сотовой связи и интернета. В пресс-службе регионального главного управления МЧС сообщили, что в данный момент компания «Крымэнерго» устанавливает причины отключения.
«Крымэнерго» доложит, будет после этого ясна ситуация, в чем причина, и количество населенных пунктов», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Причиной отключений электроэнергии на полуострове могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.
- Сработала противоаварийная защита на подстанции "Тамань". В течение 3 часов свет включат, - передают слова главы региона Сергея Аксенова корреспонденты "Комсомольской правды" в Крыму.
Отмечается, что в обесточенных районах Крымского полуострова подключаются резервные источники питания.