Составлен рейтинг самых лучших анимационных фильмов всех времен

СЕГОДНЯ 16:56 2018-06-13T16:56:38+03:00

Аниме «Могила светлячков» 1988 года названо лучшим мультфильмом всех времен Фото: скрин с видео

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Рейтинг лучших анимационных фильмов, которые составили американские эксперты, возглавило аниме «Могила светлячков» 1988 года, посвященное подростку Сейту и его младшей сестре Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне.

Второе место заняла «Головоломка» 2015 года. История посвящена эмоциями, живущим внутри головы 11-летней девочки. На третьей позиции расположилась «История игрушек: Большой побег» 2010 года, в которой рассказывается о 18-летнем Энди, который собирается в колледж, и судьбе его живых игрушек.

В десятку лучших мультфильмов, кроме победителя рейтинга, так же вошло 3 аниме - «Мой сосед Тоторо», «Твое имя» и «Унесенные призраками» на 9, 7 и 4 местах соответственно. В десятку лучших работ вошли такие известные ленты, как "Коко", "Валли", "Паддингтон 2" и "Песня моря".

Критики портала USA Today также не забыли и о классике зарубежных мультиков: «Король лев», например, занял 19 строчку рейтинга, а «Красавица и чудовище» - 37.

КОНКРЕТНО

Какие фильмы вошли в рейтинг

1.Могила светлячков (1988)

2.Головоломка (2015)

3.История игрушек 3 (2010)

4. Унесенныепризраками (2001)

5.Коко (2017)

6.Валли (2008)

7.Твое имя (2016)

8.Паддингтон 2 (2017)

9.Мой сосед Тоторо (1988)

10.Песня моря (2014)