Киев призвал министров спорта 35 стран-участниц ЧМ-2018 из 32 существующих бойкотировать соревнования

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-13T17:17:46+03:00

Чемпионат мира по футболу-2018 в России стартует уже завтра, 14 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава украинского спортивного ведомства Игорь Жданов считает, что на самом деле в мундиале будут принимать участие на три страны больше, чем положено

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За сутки до открытия в России Чемпионата мира по футболу-2018 Киев на официальном уровне обратился к странам, чьи команды примут участие в турнире, с призывом бойкотировать соревнования на политическом уровне.

В частности, глава украинского Министерства молодежи и спорта Игорь Жданов разослал письма к своим иностранным коллегам и призвал глав соответствующих ведомств стран-участниц чемпионата не ехать как на открытие ЧМ-2018, так и отказаться посещения последующих всех 64 матчей мирового футбольного первенства.

"Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне", - написал Жданов на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие письма.

В этой связи удивляет некоторое невежество украинского министра. Или возможная невнимательность: как известно, в ЧМ-2018 примут участие сборные из 32 стран мира, которые пробились на мундиаль через сетку отборочного турнира. Откуда господин Жданов насчитал 35 государств остается загадкой. Как, собственно, и их названия.

Напомним, сразу после того, как сборная Украины, уступив в решающем матче хорватам, осталась за бортом главного мирового футбольного турнира планеты, Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на ЧМ-2018, а также отменила аккредитацию журналистов для освещения его финальной части. После чего, глава МИД страны Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездок в Россию на матчи чемпионата.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. Открытие турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники». На котором будут присутствовать главы различных мировых держав и правительств.