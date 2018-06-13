Дональд Трамп поздравил США, Мексику и Канаду с ЧМ-2026

СЕГОДНЯ 17:15 2018-06-13T17:15:26+03:00

По итогам голосования, три страны примут у себя чемпионат

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на итоги голосования, по которым решалось место проведения чемпионата мира по футболу в 2026 году. Выбирая между Марокко и США, Мексикой и Канадой, с большим отрывом победа досталась последним трем странам.

«США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Чемпионат мира по футболу. Поздравляю - много тяжелой работы!» - написал в своем Twitter Дональд Трамп.

Не отстал от поздравлений и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, также рассказав всем читателям своего твиттера о результатах голосования. Он выразив надежду, что турнир в 2026 году получится отличным.

«Хорошие новости с утра: чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике. Поздравляю всех, кто работал над заявкой — это будет отличный турнир!» - твитнул Джастин Трюдо.

Напомним, что ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. В столице матчи примут стадионы «Спартак» и «Лужники».