2018-06-13T17:16:06+03:00
Происшествия

В Крыму начали восстанавливать энергоснабжение после отключения света

В некоторых районах Симферополя появилось электричество и связь, сообщает спецкор «Комсомольской правды» в Крыму
Денис СУХОВ
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Симферополь после отключения света. Фото: Анастасия АбакшинаСимферополь после отключения света. Фото: Анастасия Абакшина
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Энергоснабжение Крыма постепенно восстанавливается после аварии на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Об этом сообщила специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Абакшина.

В некоторых районах появилось электричество и заработала мобильная связь. Также постепенно улучшается ситуация на дорогах - включилась часть светофоров и троллейбусы смогли продолжить движение.

В свою очередь ситуацию с отключением электричества в Крыму прокомментировали в Министерстве энергетики РФ.

«13.06 в 15.03 на ПС 500 кВ «Тамань» в результате срабатывания автоматики произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2… В настоящее время аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу 4 кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт», - говорится в сообщении ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что электроснабжение полуострова будет полностью восстановлено в течение трех часов.

Как сообщал сайт «КП», ранее в среду на полуострове произошло массовое отключение электричества. В результате в работе мобильной связи и интернета начались перебои, на дорогах в крупных городах образовались серьезные заторы. Причиной отключения стала авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

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