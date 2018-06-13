Трамп обвинил американские СМИ в попытках принизить значение его соглашения с Ким Чен Ыном
Ряд американских средств массовой информации стараются всеми силами принизить положительные итоги американо-северокорейского саммита на высшем уровне в Сингапуре с участием президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына и тем самым выставляют семя «самыми настоящими врагами Соединенных Штатов».
С подобной гневной риторикой в адрес телеканалов NBC и CNN разразился глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter 13 июня.
"Смешно наблюдать за лживыми СМИ, особенно за телеканалами NBC и CNN. Они упорно пытаются принизить сделку с Северной Кореей. 500 дней назад они бы умоляли о такой сделке. Ведь тогда мы практически стояли на пороге войны. А сейчас самый большой враг нашей страны - это лживые новости, с такой легкостью публикуемые дураками", - написал американский лидер.
Рано утром 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура состоялась историческая встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам пятичасовых двусторонних переговоров, которые прошли в дружеской и доверительной обстановке, оба лидера подписали совместный документ, обязавший Вашингтон предоставить гарантии безопасности Пхеньяну, в обмен на сворачивание последним своей ядерной программы.