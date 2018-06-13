2018-06-13T17:19:13+03:00
В мире

Трамп обвинил американские СМИ в попытках принизить значение его соглашения с Ким Чен Ыном

Американец назвал телеканалы NBC и CNN "главными врагами страны", а их журналистов "дураками"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня 2018 годаПрезидент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня 2018 годаФото: REUTERS
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Ряд американских средств массовой информации стараются всеми силами принизить положительные итоги американо-северокорейского саммита на высшем уровне в Сингапуре с участием президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына и тем самым выставляют семя «самыми настоящими врагами Соединенных Штатов».

С подобной гневной риторикой в адрес телеканалов NBC и CNN разразился глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter 13 июня.

"Смешно наблюдать за лживыми СМИ, особенно за телеканалами NBC и CNN. Они упорно пытаются принизить сделку с Северной Кореей. 500 дней назад они бы умоляли о такой сделке. Ведь тогда мы практически стояли на пороге войны. А сейчас самый большой враг нашей страны - это лживые новости, с такой легкостью публикуемые дураками", - написал американский лидер.

Рано утром 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура состоялась историческая встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам пятичасовых двусторонних переговоров, которые прошли в дружеской и доверительной обстановке, оба лидера подписали совместный документ, обязавший Вашингтон предоставить гарантии безопасности Пхеньяну, в обмен на сворачивание последним своей ядерной программы.

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