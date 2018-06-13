2018-06-13T17:38:31+03:00
Происшествия

Младшая дочь олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне

Девочке было всего 1,5 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Боде МиллерБоде МиллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийский чемпион Боде Миллер на своей странице в соцсети рассказал об ужасной трагедии, которая потрясла его семью. У знаменитого американского горнолыжника погибла полуторагодовалая дочь. Девочка утонула в бассейне во время вечеринки.

Трагедия произошла 9 июня. Тогда спортсмен с женой отправились на встречу с друзьями и взяли с собой в гости младшую дочку — Эмми. Во время праздника девочка случайно упала в бассейн, однако взрослые не сразу заметили это.

Когда малышку вытащили из воды, ей немедленно вызвали врачей и попытались оказаться первую помощь. Однако спасти ребенка не удалось. 10 июня Эмми скончалась, пишет сайт argumenti.ru.

millerbodemillerbode
Thank you for all the love and support and to our midwives @lindseymeehleis and @courtneykellis for helping us find the support our family needs during this impossible time. Links in bio.
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«Никогда даже за миллион лет мы не могли подумать, что испытаем такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее во всей полноте каждый день», - цитирует слова убитого горем спортсмена сайт «Дни.ру».

Напомним, 40-летний Боде Миллер стал олимпийским чемпионом в 2010 году. В 2017 году он ушел из большого спорта и большую часть времени уделяет жене и детям.

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