Младшая дочь олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне

СЕГОДНЯ 17:38 2018-06-13T17:38:31+03:00

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Олимпийский чемпион Боде Миллер на своей странице в соцсети рассказал об ужасной трагедии, которая потрясла его семью. У знаменитого американского горнолыжника погибла полуторагодовалая дочь. Девочка утонула в бассейне во время вечеринки.

Трагедия произошла 9 июня. Тогда спортсмен с женой отправились на встречу с друзьями и взяли с собой в гости младшую дочку — Эмми. Во время праздника девочка случайно упала в бассейн, однако взрослые не сразу заметили это.

Когда малышку вытащили из воды, ей немедленно вызвали врачей и попытались оказаться первую помощь. Однако спасти ребенка не удалось. 10 июня Эмми скончалась, пишет сайт argumenti.ru.

millerbode Thank you for all the love and support and to our midwives @lindseymeehleis and @courtneykellis for helping us find the support our family needs during this impossible time. Links in bio.

«Никогда даже за миллион лет мы не могли подумать, что испытаем такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее во всей полноте каждый день», - цитирует слова убитого горем спортсмена сайт «Дни.ру».

Напомним, 40-летний Боде Миллер стал олимпийским чемпионом в 2010 году. В 2017 году он ушел из большого спорта и большую часть времени уделяет жене и детям.