СЕГОДНЯ 17:41 2018-06-13T17:42:13+03:00

Северокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с Трампом Фото: REUTERS

Лидер КНДР прибыл в свою столицу в 7:00 по местному времени (1:00 мск)

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын благополучно вернулся в Пхеньян после саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНДР.

В репортаже говорится, что самолет с Ким Чен Ыном на борту приземлился в аэропорту Пхеньяна в 7:00 по местному времени (1:00 мск). Также в выпуске отмечаются заслуги лидера КНДР в деле «урегулирования геополитической ситуации вокруг Корейского полуострова» и «открытия новой главы в отношениях КНДР и США».

Кроме того северокорейское телевидение сообщило, что после встречи с Трампом в аэропорту Ким Чен Ына провожали министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Он Е Кун, которые поздравили лидера КНДР с успешным проведением саммита.

Как сообщал сайт «КП», встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором саммит назван «эпохальным событием».

Также лидеры заявили, что встреча свидетельствует о «преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий». В соответствии с документом, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.