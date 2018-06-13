2018-06-13T17:42:13+03:00
В мире

Северокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с Трампом

Лидер КНДР прибыл в свою столицу в 7:00 по местному времени (1:00 мск)
Денис СУХОВ
Поделиться:
Северокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с ТрампомСеверокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с ТрампомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Северокорейский лидер Ким Чен Ын благополучно вернулся в Пхеньян после саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНДР.

В репортаже говорится, что самолет с Ким Чен Ыном на борту приземлился в аэропорту Пхеньяна в 7:00 по местному времени (1:00 мск). Также в выпуске отмечаются заслуги лидера КНДР в деле «урегулирования геополитической ситуации вокруг Корейского полуострова» и «открытия новой главы в отношениях КНДР и США».

Кроме того северокорейское телевидение сообщило, что после встречи с Трампом в аэропорту Ким Чен Ына провожали министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Он Е Кун, которые поздравили лидера КНДР с успешным проведением саммита.

Как сообщал сайт «КП», встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором саммит назван «эпохальным событием».

Также лидеры заявили, что встреча свидетельствует о «преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий». В соответствии с документом, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави: "Надеемся, что Всевышний направит наши стопы к победе"
Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по развитию интернета
Хуан-Антонио Пицци: "Сборная России для нас самая сложная команда на ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Саудовской Аравии: "Аргентина - фаворит чемпионата мира, потому что у них Месси"
Президенты России и Боливии высказались против гонки вооружений в космосе
Главный тренер сборной Саудовской Аравии пожелал удачи новому наставнику Испании
Младшая дочь олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне
Трамп обвинил американские СМИ в попытках принизить значение его соглашения с Ким Чен Ыном
Киев призвал министров спорта 35 стран-участниц ЧМ-2018 из 32 существующих бойкотировать соревнования
В Крыму начали восстанавливать энергоснабжение после отключения света
Дональд Трамп поздравил США, Мексику и Канаду с ЧМ-2026
Составлен рейтинг самых лучших анимационных фильмов всех времен
Трамп вновь обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
Радикалы в Киеве пытаются сорвать трансляции ЧМ-2018 по футболу из России
В Симферополе и Севастополе отключили электроэнергию, перебои со связью и интернетом
Великобритания будет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов