Президенты России и Боливии высказались против гонки вооружений в космосе
Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес во время проведения переговоров в Москве обсудили ситуацию в космосе. Лидеры государств сошлись во мнении о необходимости сплочения стран ради предотвращения гонки вооружений в космосе. Президенты подчеркнули, что наращивание международных усилий в борьбе с оружием обязательны.
«Президенты подчеркнули необходимость наращивания и консолидации международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, подтвердили готовность и далее вносить свой вклад в разработку и осуществление практических мер, направленных на сохранение космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования на благо всех государств, независимо от уровня их экономического развития» - сообщается в заявлении по итогам встречи двух президентов в Москве.
Обеими сторонами было решено взаимодействовать в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.