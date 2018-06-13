2018-06-13T17:53:33+03:00
Политика

Президенты России и Боливии высказались против гонки вооружений в космосе

Они готовы приложить усилия ради сохранения космоса свободным от оружия
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес во время проведения переговоров в Москве обсудили ситуацию в космосе. Лидеры государств сошлись во мнении о необходимости сплочения стран ради предотвращения гонки вооружений в космосе. Президенты подчеркнули, что наращивание международных усилий в борьбе с оружием обязательны.

«Президенты подчеркнули необходимость наращивания и консолидации международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, подтвердили готовность и далее вносить свой вклад в разработку и осуществление практических мер, направленных на сохранение космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования на благо всех государств, независимо от уровня их экономического развития» - сообщается в заявлении по итогам встречи двух президентов в Москве.

Обеими сторонами было решено взаимодействовать в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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