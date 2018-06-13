2018-06-13T17:50:17+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравии пожелал удачи новому наставнику Испании

Хуан Антонио Пицци признался, что знаком со всеми тренерами испанцев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хуан Антонио Пицци.Хуан Антонио Пицци.Фото: REUTERS
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Сборная Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу лишилась главного тренера. В отставку был отправлен Хулен Лопетеги за то, что за спиной у руководства федерации вел переговоры с мадридским "Реалом". Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци перед игрой с Россией пожелал удачи новому испанскому наставнику - Фернандо Йерро.

- Могу сказать одно - я знаком с Хуленом Лопетеги и Фернандо Йерро. Единственное что могу сказать - не знаю всех деталей. Я желаю Фернандо Йерро всяческих успехов и будем надеяться, что они смогут выйти из этой ситуации лучшим образом.

Матч Россия - Саудовская Аравия пройдет в "Лужниках" завтра, 14 июня. Встреча откроет чемпионат мира по футболу и начнется в 18:00 по московскому времени.

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