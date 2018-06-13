2018-06-13T17:54:18+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравии: "Аргентина - фаворит чемпионата мира, потому что у них Месси"

Хуан Антонио Пицци заявил, что уже одно наличие в команде футболиста дает преимущество
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Хуан-Антонио Пицци заявил, что Месси помогает любой команде, за которую играет.Хуан-Антонио Пицци заявил, что Месси помогает любой команде, за которую играет.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Испанский наставник сборной Саудовской Аравии Хуан-Антонио Пицци перед стартовым поединком на чемпионате мира поделился своими ожиданиями от матча и турнира. Оценивая силу лидера команды Аргентины Лионеля Месси, он признался, что уже только наличие этого футболиста дает дополнительные козыри южноамериканцам.

- Аргентина - один из фаворитов турнира. Любая команда, за которую играет Месси - фаворит матча или турнира, где принимает участие, - заявил главный тренер Саудовской Аравии на предыгровой пресс-конференции накануне встречи.

Матч сборных России и Саудовской Аравии откроет чемпионат мира по футболу 2018 года. Встреча пройдет завтра на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави: "Надеемся, что Всевышний направит наши стопы к победе"
Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по развитию интернета
Хуан-Антонио Пицци: "Сборная России для нас самая сложная команда на ЧМ-2018"
Президенты России и Боливии высказались против гонки вооружений в космосе
Главный тренер сборной Саудовской Аравии пожелал удачи новому наставнику Испании
Северокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с Трампом
Младшая дочь олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне
Трамп обвинил американские СМИ в попытках принизить значение его соглашения с Ким Чен Ыном
Киев призвал министров спорта 35 стран-участниц ЧМ-2018 из 32 существующих бойкотировать соревнования
В Крыму начали восстанавливать энергоснабжение после отключения света
Дональд Трамп поздравил США, Мексику и Канаду с ЧМ-2026
Составлен рейтинг самых лучших анимационных фильмов всех времен
Трамп вновь обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
Радикалы в Киеве пытаются сорвать трансляции ЧМ-2018 по футболу из России
В Симферополе и Севастополе отключили электроэнергию, перебои со связью и интернетом
Великобритания будет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов