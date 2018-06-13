Главный тренер сборной Саудовской Аравии: "Аргентина - фаворит чемпионата мира, потому что у них Месси"
Хуан Антонио Пицци заявил, что уже одно наличие в команде футболиста дает преимущество
Хуан-Антонио Пицци заявил, что Месси помогает любой команде, за которую играет.Фото: REUTERS
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Испанский наставник сборной Саудовской Аравии Хуан-Антонио Пицци перед стартовым поединком на чемпионате мира поделился своими ожиданиями от матча и турнира. Оценивая силу лидера команды Аргентины Лионеля Месси, он признался, что уже только наличие этого футболиста дает дополнительные козыри южноамериканцам.
- Аргентина - один из фаворитов турнира. Любая команда, за которую играет Месси - фаворит матча или турнира, где принимает участие, - заявил главный тренер Саудовской Аравии на предыгровой пресс-конференции накануне встречи.
Матч сборных России и Саудовской Аравии откроет чемпионат мира по футболу 2018 года. Встреча пройдет завтра на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.