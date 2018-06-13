Хуан-Антонио Пицци: "Сборная России для нас самая сложная команда на ЧМ-2018"

СЕГОДНЯ 17:57 2018-06-13T17:58:05+03:00

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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан-Антонио Пицци на предыгровой пресс-конференции перед поединком с командой России на ЧМ-2018 назвал команду, которая является для него самой сложной. Именно хозяева турнира - самая большая головная боль для наставника аравийцев по одной причине. Потому что это первая игра на турнире.

- Россия. Мы сосредоточены на этом матче и считаем, что единственное как можем добиться успеха - если сосредоточимся на каждом отдельном матче. И я не думаю сейчас ни о какой команде, кроме как о России. Это будет для нас самый сложный матч, - заявил наставник сборной Саудовской Аравии на предыгровой пресс-конференции.

Встреча Россия - Саудовская Аравия будет сыграна на чемпионате мира по футболу 2018 уже завтра, 14 июня. Матч станет открытием турнира и пройдет на стадионе "Лужники". Начало поединка в 18:00 по московскому времени.