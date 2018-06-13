2018-06-13T18:00:16+03:00
Политика

Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по развитию интернета

После своего ухода с поста Клименко намерен развивать проекты в сфере цифровой медицины
Денис СУХОВ
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Герман Клименко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГерман Клименко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин освободил основателя компании LiveInternet Германа Клименко от должности советника главы государства по вопросам развития интернета. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», - говорится в документе.

Таким образом, Клименко перестанет быть советником президента с со среды, 13 июня. По его словам, после этого он намерен заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.

Помимо Клименко, своих постов в администрации президента лишились советники Александр Бедрицкий и Сергей Григоров.

Ранее глава российского государства переназначил сотрудников своей администрации, при этом обошлось без сенсационных решений — все ключевые фигуры сохранили свои посты.

Возглавлять администрацию, как и ранее, будет Антон Вайно, а Алексей Громов и Сергей Кириенко останутся его первыми заместителями. Также работу в прежней должности продолжит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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