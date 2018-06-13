Защитник сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави: "Надеемся, что Всевышний направит наши стопы к победе"

СЕГОДНЯ 18:03 2018-06-13T18:05:06+03:00

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Капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави поделился впечатлениями от предстоящего старта на чемпионате мира по футболу. Аравийцы уже давно не выступали в финальных стадиях мировых первенств. И им повезло благодаря жребию открыть чемпионат мира по футболу.

- Во имя Бога, мы рады тому, что мы сыграем на лучшем турнире в мире футбола. Нам очень повезло, потому что мы получили большую поддержку со стороны первых лиц Саудовской Аравии. И мы следуем досконально всем инструкциям тренера Пицци. Это нам поможет и надеемся, что Всевышний направит наши стопы к победе, - сказал Осама Хавсави на предматчевой пресс-конференции.

Матч Россия - Саудовская Аравия будет сыгран в Москве на стадионе "Лужники" уже завтра, 14 июня. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени.