2018-06-13T18:33:13+03:00
Политика

Моралес пригласил Путина посетить Боливию с ответным визитом

Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил российского лидера за «теплый прием» в Москве
Денис СУХОВ
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Эво Моралес и Владимир Путин. Фото: ТАСС/Михаил МетцельЭво Моралес и Владимир Путин. Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за «теплый прием» в Москве и пригласил его посетить латиноамериканское государство с ответным визитом.

«Президент многонационального государства Боливии Эво Моралес Айма выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, оказанный ему во время пребывания в России и пригласил его посетить Боливию», - говорится в тексте совместного заявления по итогам встречи глав двух государств.

Ранее Моралес прибыл в российскую столицу, где принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Перед этим боливийский лидер провел в Кремле переговоры с Владимиром Путиным.

Главной темой встречи стало партнерство на международной арене, а также в сфере энергетики. Особое внимание президенты уделили проектам российских компаний «Газпром» и «Росатом» в Боливии.

«Газпром» работает на двух месторождениях, добыча – 2,5 миллиардов кубических метров газа. Сейчас решается вопрос о расширении добычи», - отметил российский лидер.

Кроме того, Путин заявил о возможности углубления военно-технического сотрудничества с Боливией. В свою очередь Моралес выразил заинтересованность в расширенном взаимодействии между странами в рамках Евразийского экономического союза.

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