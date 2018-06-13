Сборная Саудовской Аравии провела предыгровую тренировку на стадионе "Лужники"

СЕГОДНЯ 18:47 2018-06-13T19:43:59+03:00

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Команда Саудовской Аравии вышла в полном составе на предыгровую тренировку перед матчем открытия чемпионата мира по футболу 2018 против сборной России. Занятие проходит на газоне главной арены страны - стадионе "Лужники".

Первые 15 предыгровой тренировки были открыты для представителей СМИ. После чего они продолжили свою подготовку к встрече.

Матч Россия - Саудовская Аравия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" завтра, 14 июня. И начнется в 18:00 по московскому времени. Встреча откроет турнир, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.