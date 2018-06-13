Премьер-министр Грузии объяснил причины своей отставки

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-13T19:00:41+03:00

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что принял решение покинуть пост главы правительства после консультаций с соратниками из правящей партии «»Грузинская мечта».

«Между мной и правящей командой выявились разногласия по разным направлениям. В частности, речь шла о проведенной экономической политике, проведенной правительством под моим руководством», - заявил Квирикашвили.

Политик подчеркнул, что считает происходящее нормальным процессом. По его словам, в сложившейся ситуации основатель и председатель правящей партии Бидзина Иванишвили должен иметь возможность сформировать правительство, которое разделяет его взгляды.

«Я вижу настрой в команде и принимаю решение как любой руководитель команды — сегодня я покидаю свой пост», - заключил Квирикашвили, отметив, что под его руководством правительство работало вполне успешно и добилось умеренного экономического роста.

В соответствии с грузинским законодательством, отставка премьер-министра автоматически влечет за собой отставку всего правительства. После этого президент страны должен в семидневный срок представить на утверждение парламентом кандидатуру нового главы кабмина.

Квирикашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 2015 года, до этого он работал министром экономики и устойчивого развития в кабинете Бидзины Иванишвили.

Накануне СМИ сообщили, что Квирикашвили вероятно покинет пост главы кабмина на фоне массовых акций протеста, которые прошли в Тбилиси в конце мая. Демонстранты требовали отставки правительства и тщательного расследования резонансного убийства двух подростков.

Ранее из-за протестов свой пост оставил главный прокурор Грузиии Ираклий Шотадзе.