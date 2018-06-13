Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ

СЕГОДНЯ 19:44 2018-06-13T19:45:12+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сохранил свой пост в администрации главы государства. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, президент РФ Владимир Путин переназначил Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря.

«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации», - говорится в тексте указа.

Дмитрий Песков работает пресс-секретарем Путина с 2008 года, когда тот стал премьер-министром страны. До этого он занимал различные должности в администрации российского лидера: в частности, возглавлял отдел по связям со СМИ и был первым заместителем пресс-секретаря главы государства во время второго президентского срока Путина.

Ранее глава Путин переназначил сотрудников своей администрации, при этом обошлось без сенсационных решений — все ключевые фигуры сохранили свои посты.

Возглавлять администрацию, как и ранее, будет Антон Вайно, а Алексей Громов и Сергей Кириенко останутся его первыми заместителями.