Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сохранил свой пост в администрации главы государства. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, президент РФ Владимир Путин переназначил Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря.
«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации», - говорится в тексте указа.
Дмитрий Песков работает пресс-секретарем Путина с 2008 года, когда тот стал премьер-министром страны. До этого он занимал различные должности в администрации российского лидера: в частности, возглавлял отдел по связям со СМИ и был первым заместителем пресс-секретаря главы государства во время второго президентского срока Путина.
Ранее глава Путин переназначил сотрудников своей администрации, при этом обошлось без сенсационных решений — все ключевые фигуры сохранили свои посты.
Возглавлять администрацию, как и ранее, будет Антон Вайно, а Алексей Громов и Сергей Кириенко останутся его первыми заместителями.