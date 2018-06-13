ОЗХО подтвердила применение боевых отравляющих веществ в Сирии в марте 2017 года

СЕГОДНЯ 20:04 2018-06-13T20:04:08+03:00

Организация подготовила доклад, в котором заявила об использовании зарина и хлора в городе Эль-Латамна

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Зарин и хлор использовались в качестве химического оружия в двух отдельных атаках в сирийском городе Эль-Латамна 24 и 25 марта 2017 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в своем новом докладе подтвердила, что с высокой долей вероятности зарин использовался в качестве химического оружия к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года. Миссия также пришла к выводу, что хлор использовался в качестве химоружия при обстреле госпиталя того же города и окружающих районов 25 марта 2017 года», - говорится в докладе организации.

В ОЗХО подчеркнули, что эти выводы основываются на свидетельских показаниях, данных эпидемиологического анализа и исследования проб. Задержку с публикацией доклада в организации объяснили тем, что указанные мероприятия по сбору информации потребовали много времени.

Доклад по инцидентам в Эль-Латамне направлен в Совет Безопасности ООН и странам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Доклад уже успел прокомментировать глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который призвал ОЗХО начать возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

«Великобритания внесла проект решения, направленный на усиление запрета на химическое оружие. Мы предлагаем ОЗХО начать возлагать ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии. Мы также хотим принять меры по оказанию поддержки государствам в борьбе с угрозой химического терроризма», - написал Джонсон в своем Твиттер.