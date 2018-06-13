2018-06-13T21:01:51+03:00
В мире

Помпео: Вашингтон рассчитывает на денуклеаризацию корейского полуострова до 2021 года

Госсекретарь США подчеркнул, что процесс ядерного разоружения Северной Кореи будет тщательно проверяться
Денис СУХОВ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Вашингтон рассчитывает достичь «существенного» ядерного разоружения Северной Кореи в пределах 2,5 лет, то есть до конца срока полномочий президента США Дональда Трампа, который истекает 20 января 2021 года.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, который находится в Южной Корее с тем, чтобы лично проинформировать президента республики Мун Чжэ Ина об итогах саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы надеемся, что мы сможем этого достичь в ближайшие два с половиной года», - отметил Помпео.

По его словам, взаимодействие с северокорейской стороной по этому вопросу может начаться уже на следующей неделе, однако точные сроки Помпео не назвал.

«По многим вопросам было достигнуто понимание, однако мы не могли уместить это на бумаге. Это значит, что еще остается работа», - добавил госсекретарь.

При этом Помпео выразил уверенность, что Пхеньян понимает необходимость тщательной проверки и верификации процесса ядерного разоружения.

Как сообщал сайт «КП», 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам саммита стороны подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался обеспечить процесс денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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