СЕГОДНЯ 21:27 2018-06-13T21:27:09+03:00

Надежда Савченко обратилась к Путину с просьбой освободить 66 украинцев, заключенных в РФ Фото: EAST NEWS

Обвиняемая в подготовке теракта депутат Верховной Рады уверена, что российский и украинский народы будут жить в мире

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Обвиняемая в подготовке теракта депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить 66 украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Соответствующее открытое письмо было опубликовано на странице депутата в Facebook. По словам Савченко, «исключительная ситуация» вокруг судьбы заключенных в РФ соотечественников заставила ее обратиться лично к российскому лидеру как от своего имени, так и от имени своих избирателей.

Савченко призвала освободить граждан Украины, используя «любой правовой способ». Депутат выразила уверенность, что подобный жест доброй воли укрепит положение Москвы на международной арене и позволит улучшить отношения не только с Украиной, но и другими государствами.

«Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире», - резюмировала Савченко.

К письму она также приложила из 66 украинцев, которые, по ее мнению, должны быть помилованы российским президентом.

Как сообщал сайт «КП», в марте этого года Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и помещена под арест. Служба безопасности Украины подозревает ее в подготовке теракта в здании Верховной Рады и правительственном квартале в Киеве.