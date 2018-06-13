2018-06-13T21:52:30+03:00
Политика

Американские власти перевели осужденного летчика Ярошенко в другую тюрьму

Суд США приговорил гражданина РФ к 20 годам заключения, признав виновным в попытке доставить в Штаты крупную партию наркотиков
Денис СУХОВ
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: ИТАР-ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: ИТАР-ТАСС
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Американские власти переводят осужденного в США гражданина РФ Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«По полученной посольством информации, российский гражданин К. В. Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке», - говорится в сообщении дипмиссии.

При этом подчеркивается, что российское посольство в США совместно с генконсульством в Нью-Йорке держит на контроле ситуацию с переводом Ярошенко и оказывает россиянину всю необходимую правовую помощь.

Напомним, летчика Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, после чего выдали США. Американский суд приговорил гражданина РФ к 20 годам заключения, признав виновным в попытке доставить в США крупную партию наркотиков.

Защита и сам Ярошенко заявили о несправедливости приговора, а также указали на негуманные и дискриминационные условия содержания осужденного летчика.

Ранее россиянин содержался в тюрьме «Форт-Дикс» в Нью-Джерси, где был помещен в карцер несмотря на проблемы со здоровьем. Москва неоднократно призывала Вашингон улучшить условия содержания Ярошенко и обеспечить ему медицинское обслуживание.

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