ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%
По результатам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), Федеральная резервная система США повысила 13 июня процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых.
В сообщении регулятора говорится, что рынок труда в США продолжает укрепляться, а экономическая активность в стране растет.
«Комитет считает, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%», - заявили в FOMC.
Кроме того, в комитете сообщили, что прогнозируют еще четыре повышения процентной ставки до конца этого года — до среднего уровня в 2,375%.
По сравнению с итогами мартовского заседания, ФРС улучшила прогноз по годовому росту ВВП (2,8% против 2,7%), уровню безработицы (3,6% против 3,8%), а также несколько повысила прогноз по инфляции (2,1% против 1,9%).
Напомним, это уже седьмое повышение базовой ставки после начала процесса ужесточения монетарной политики в декабре 2015 года. В прошлый раз ФРС повышала ставку в марте этого года — также на 0,25 процентных пункта.