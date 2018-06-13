2018-06-13T22:19:17+03:00
Экономика

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%

Решение по дальнейшему ужесточению монетарной политики было принято на фоне позитивных тенденций в американской экономике
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

По результатам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), Федеральная резервная система США повысила 13 июня процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых.

В сообщении регулятора говорится, что рынок труда в США продолжает укрепляться, а экономическая активность в стране растет.

«Комитет считает, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%», - заявили в FOMC.

Кроме того, в комитете сообщили, что прогнозируют еще четыре повышения процентной ставки до конца этого года — до среднего уровня в 2,375%.

По сравнению с итогами мартовского заседания, ФРС улучшила прогноз по годовому росту ВВП (2,8% против 2,7%), уровню безработицы (3,6% против 3,8%), а также несколько повысила прогноз по инфляции (2,1% против 1,9%).

Напомним, это уже седьмое повышение базовой ставки после начала процесса ужесточения монетарной политики в декабре 2015 года. В прошлый раз ФРС повышала ставку в марте этого года — также на 0,25 процентных пункта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Башар Асад похвалил Россию за невмешательство в дела Сирии
Постпред РФ при ООН призвал Совбез ослабить санкции против КНДР
Клименко прокомментировал свою отставку с поста советника президента по интернету
Норвежские парламентарии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Американские власти перевели осужденного летчика Ярошенко в другую тюрьму
Надежда Савченко обратилась к Путину с просьбой освободить 66 украинцев, заключенных в РФ
Помпео: Вашингтон рассчитывает на денуклеаризацию корейского полуострова до 2021 года
Президент Македонии категорически отказался подписывать договор о переименовании страны
ОЗХО подтвердила применение боевых отравляющих веществ в Сирии в марте 2017 года
Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ
Болельщики ЧМ-2018 смогут сходить в московские музеи за полцены
Пицци: Мы готовы навязать игру сборной России в матче открытия ЧМ-2018
Путин и Пашинян заявили об особых отношениях между Россией и Арменией