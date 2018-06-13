ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%

СЕГОДНЯ 22:18 2018-06-13T22:19:17+03:00

Решение по дальнейшему ужесточению монетарной политики было принято на фоне позитивных тенденций в американской экономике

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По результатам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), Федеральная резервная система США повысила 13 июня процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых.

В сообщении регулятора говорится, что рынок труда в США продолжает укрепляться, а экономическая активность в стране растет.

«Комитет считает, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%», - заявили в FOMC.

Кроме того, в комитете сообщили, что прогнозируют еще четыре повышения процентной ставки до конца этого года — до среднего уровня в 2,375%.

По сравнению с итогами мартовского заседания, ФРС улучшила прогноз по годовому росту ВВП (2,8% против 2,7%), уровню безработицы (3,6% против 3,8%), а также несколько повысила прогноз по инфляции (2,1% против 1,9%).

Напомним, это уже седьмое повышение базовой ставки после начала процесса ужесточения монетарной политики в декабре 2015 года. В прошлый раз ФРС повышала ставку в марте этого года — также на 0,25 процентных пункта.