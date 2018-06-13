2018-06-13T22:44:07+03:00
В мире

Норвежские парламентарии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутаты уверены в необходимости отметить заслуги президента США в поиске путей денуклеаризации Корейского полуострова
Денис СУХОВ
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Норвежские парламентарии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мираНорвежские парламентарии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мираФото: REUTERS
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Норвежские парламентарии предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. С соответствующей инициативой выступили депутаты от Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны.

Депутаты уверены, что происходящие вокруг Корейского полуострова события имеют историческое значение, и необходимо отметить заслуги американского лидера в поиске мирного решения ядерной проблемы КНДР.

«Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира», - заявил соавтор инициативы экс-глава минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен в эфире национального телевидения.

Выдвинувшие Трампа парламентарии не считают, что пока еще слишком рано оценивать итоги его инициатив в отношении КНДР. Высокопоставленный член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде не сомневается, что премия может стать хорошим стимулом для всех участников процесса продолжать начатый диалог по денуклеаризации.

Отмечается, что срок подачи заявок на присуждение Нобелевской премии мира в этом году истек 31 января. Таким образом, норвежские парламентарии номинировали Трампа на премию 2019 года.

Как сообщал сайт «КП», 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам саммита стороны подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался обеспечить процесс денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Ранее сторонники Трампа в Конгрессе предложили номинировать его на Нобелевскую премию мира в случае успеха переговоров с Ким Чен Ыном.

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