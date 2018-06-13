Клименко прокомментировал свою отставку с поста советника президента по интернету

СЕГОДНЯ 22:58 2018-06-13T22:58:43+03:00

Основатель компании LiveInternet намерен в ближайшее время заниматься развитием проектов в области цифровой медицины

Изменить размер текста: A A

Основатель компании LiveInternet Германа Клименко прокомментировал свою отставку с поста советника президента РФ по вопросам развития интернета.

«Благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2.5 года назад. Наверное это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», - написал Клименко на своей странице в Facebook.

Говоря о своих планах на ближайшее будущее, Клименко отметил, что займется развитием проектов в области цифровой медицины.

«У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний», - подчеркнул бывший советник президента.

Как сообщал сайт «КП», ранее глава российского государства Владимир Путин переназначил сотрудников своей администрации. При этом Клименко, а также советники президента Александр Бедрицкий и Сергей Григоров лишились своих постов.

Ключевые работники администрации сохранили свои должности — ее руководителем останется Антон Вайно, его первыми заместителями будут Алексей Громов и Сергей Кириенко. В качестве пресс-секретаря президента РФ продолжит работу Дмитрий Песков.