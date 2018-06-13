Постпред РФ при ООН призвал Совбез ослабить санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 23:21 2018-06-13T23:21:17+03:00

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После прошедшего саммита лидеров США и КНДР, Совету безопасности ООН пора обсудить шаги по ослаблению санкций в отношении Пхеньяна. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что такое решение было бы вполне естественным, с учетом того, что Северная Корея демонстрирует готовность к денуклеаризации. Постпред считает, что ООН должна также двигаться навстречу КНДР.

«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», - добавил Небензя.

Постпред РФ, как председатель Совета Безопасности ООН, одобрил инициативу США организовать брифинг для членов Совбеза по итогам саммита в Сингапуре, передает ТАСС.

«У нас даже не было возможности обсудить это между собой», - сказал дипломат.

По его словам, он еще не беседовал после завершения саммита с постпредом США Никки Хейли. Небензя отметил, что ему интересно будет выслушать тех, кто непосредственно участвовал в переговорах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Сначала главы государств уединились в библиотеке гостиницы для проведения переговоров тет-а-тет, о которыми Трамп остался очень доволен, а затем переговоры проходили в расшинренном составе.

По итогам саммита лидеры стран подписали совместное соглашение, в котором подтвердили настрой на продолжение налаживания отношений между США и КНДР.