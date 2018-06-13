Башар Асад похвалил Россию за невмешательство в дела Сирии
Россия не вмешивается в дела Сирии, при этом отношения между странами являются стратегическими. Такое заявление сделал президент САР Башар Асад.
«В случае с Сирией Россия не вмешивается в наши внутренние дела. Когда они хотят высказать мнение, то делают это в ходе контактов с нами. Но в итоге решения принимает руководство Сирии и сирийский народ. Наш альянс носит стратегический характер», - заявил глава государства
Асад отметил, что у Дамаска с Москвой могут быть разногласия «по поводу ежедневных тактических нюансов», но все они решаются в ходе совместных консультаций, передает Интерфакс.
«То, что у нас могут быть разногласия, неудивительно: ведь зачем вести диалог с кем-то, если вы во всем согласны?» - сказал он.
Президент Сирии пояснил, что не знает, почему российская сторона заявляла о том, что намерена или не намерена поставлять ракетные комплексы С-300 арабской республике.
«Дамаск обычно не оглашает, какое оружие будет поступать или нет», - заявил Асад.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 апреля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Москва может вернуться к вопросу поставок Сирии комплексов ПВО С-300 после ракетных ударов США по арабской республике.
После этого в СМИ опявилась информация, что Москва передала Дамаску несколько ЗРК еще в марте. Позже это опровергли в военно-дипломатических кругах РФ.