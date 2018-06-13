2018-06-13T23:40:18+03:00
Политика

Башар Асад похвалил Россию за невмешательство в дела Сирии

Президент арабской республики отметил, что у Дамаска есть разногласия Москвой, но они решаются в ходе консультаций
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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Россия не вмешивается в дела Сирии, при этом отношения между странами являются стратегическими. Такое заявление сделал президент САР Башар Асад.

«В случае с Сирией Россия не вмешивается в наши внутренние дела. Когда они хотят высказать мнение, то делают это в ходе контактов с нами. Но в итоге решения принимает руководство Сирии и сирийский народ. Наш альянс носит стратегический характер», - заявил глава государства

Асад отметил, что у Дамаска с Москвой могут быть разногласия «по поводу ежедневных тактических нюансов», но все они решаются в ходе совместных консультаций, передает Интерфакс.

«То, что у нас могут быть разногласия, неудивительно: ведь зачем вести диалог с кем-то, если вы во всем согласны?» - сказал он.

Президент Сирии пояснил, что не знает, почему российская сторона заявляла о том, что намерена или не намерена поставлять ракетные комплексы С-300 арабской республике.

«Дамаск обычно не оглашает, какое оружие будет поступать или нет», - заявил Асад.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 апреля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Москва может вернуться к вопросу поставок Сирии комплексов ПВО С-300 после ракетных ударов США по арабской республике.

После этого в СМИ опявилась информация, что Москва передала Дамаску несколько ЗРК еще в марте. Позже это опровергли в военно-дипломатических кругах РФ.

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