2018-06-14T00:10:42+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Математики просчитали исход Чемпионата мира 2018 года

Фаворитом турнира ученые назвали Испанию
Юлия ДИВЕЕВА
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Ученые предсказали победу сборной Испании на ЧМ-2018Ученые предсказали победу сборной Испании на ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Математики из университетов Германии Бельгии просчитали шансы на победу для каждой команды-участницы Чемпионата мира по футболу-2018 и предсказали исход. Их исследование опубликовано на сайте Корнеллского университета США.

По их расчетам, фаворитом ЧМ-2018 является Испания - 17,8% шансов на победу. За ней следуют Германия (17,1%) и Бразилия (12,3%). Перспективы российской сборной оценили в 0,1%.

Однако если сборная Германии пробьется в четвертьфинал, она составит Испании серьезную конкуренцию. При этом математики отмечают, что у команды ФРГ большие шансы встретить сильного соперника в 1/8 финала.

В своей работе ученые использовали метод ранжирования совмещенный с алгоритмом random forest (случайный лес - англ.), где «дерево» - вариант развития событий, «ветки» - условия, а «листья» - сами события.

С помощью компьютерной программы исследователи проанализировали сто тысяч возможных вариантов развития событий на ЧМ в России. Они учитывали ВВП стран-участниц, население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, количество игроков в Лиге чемпионов и многие другие факторы, которые могут влиять на результаты матчей.

Также были учтены показатели команд и игроков на предыдущих мировых первенствах по футболу, начиная с 2002 года.

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