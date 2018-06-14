2018-06-14T00:46:10+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Черчесов и Самедов послушают песню о сборной РФ после чемпионата мира

Главный тренер и полузащитник российской команды не слышали песни Слепакова
Юлия ДИВЕЕВА
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Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав ЧерчесовГлавный тренер сборной РФ по футболу Станислав ЧерчесовФото: REUTERS
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Сатирическую песню известного комика Семена Слепакова о национальной футбольной сборной России главный тренер команды Станислав Черчесов и полузащитник Александр Самедов не слышали. Они отметили, что сейчас у них на это времени, поскольку они готовятся к чемпионату мира - 2018.

Как рассказывал сайт kp.ru, Слепаков выложил в сеть свою новую песню, в которой предложил назначить главным тренером сборной РФ главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Врать не буду, я не видел. Если бы я слышал, я бы что-то ответил. Но я занят другими «менее» важными делами», - ответил журналистам Черчесов.

Александр Самедов пообещал, что посмотрит ролик с шуточной песней, когда чемпионат завершится, передает Р-Спорт.

«Тоже не видел. После турнира обязательно посмотрим», - сказал футболист.

Напомним, в песне Слепакова наша команда проигрывает в первом же матче с командой Объединенных Арабских Эмиратов, после чего Кадыров отказывается от места главного тренера и возвращается в Чечню. В Грозном юмор Слепакова назвали «низкопробным» и посоветовали артисту извиниться перед главой республики и болельщиками.

Сам Кадыров воспринял песню с юмором. Он в соцсетях написал, что она ему понравилась, но поправил автора: «Мое слово тверже камня, а не сыра».

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