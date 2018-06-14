Сеть закусочных «Теремок» закрылась в США
В США закрылась российская сеть ресторанов быстрого питания «Теремок». Эту информацию подтвердил генеральный директор компании Михаил Гончаров.
«Да, мы закрылись. Я решил не комментировать ситуацию, чтобы избежать ненужных политических спекуляций», - сказал он.
Гончаров пояснил, что компания столкнулась с враждебностью в Соединенных Штатах, о чем уже сообщала ранее, передает ТАСС.
В марте Гончаров рассказывал, что к точкам питания «Теремка» предъявляли претензии сотрудники санитарной инспекции Нью-Йорка. При этом, как сообщал официальный сайт компани, в марте этого года «Теремок» в Нью-Йорке в очередной раз был удостоен внимания гастрономического издания Eater, которое включило точки питания сети в подборку 50 лучших заведений города, где можно вкусно и бюджетно перекусить.
Отметим, что первый ресторан компании открылся в США в 2016 году.