Гражданина Финляндии подозревают в подготовке теракта в Лондоне
В Лондоне арестован гражданин Финляндии, которого полиция подозревает в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде.
Как стало известно, 29-летнего мужчину задержали 10 июня поздно вечером в аэропорту Хитроу, а 12 июня суд вынес решение на арест на основе закона о террорихме.
В полиции подчеркнули, что подозреваемый не собирался совершать нападение в аэропорту, а хотел скрыться. Сейчас он содержится под стражей. Ордер на его арест действует до 17 июня, передает финская газета Helsingin Sanomat
В Министерстве иностранных дел Финляндии подтвердили данную информацию, но от комментариев отказались.
Издание отмечает, что это уже третий случай за последние два с лишним года, когда граждан Финляндии в Великобритании арестовывают по подозрению в подготовке терактов. Одного человека признали виновным, еще одного оправдали, но посадили в тюрьму по другой статье.