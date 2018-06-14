Гражданина Финляндии подозревают в подготовке теракта в Лондоне

СЕГОДНЯ 02:31 2018-06-14T02:31:48+03:00

В Лондоне арестовали гражданина Финляндии по подозрению в терроризме Фото: REUTERS

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В Лондоне арестован гражданин Финляндии, которого полиция подозревает в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде.

Как стало известно, 29-летнего мужчину задержали 10 июня поздно вечером в аэропорту Хитроу, а 12 июня суд вынес решение на арест на основе закона о террорихме.

В полиции подчеркнули, что подозреваемый не собирался совершать нападение в аэропорту, а хотел скрыться. Сейчас он содержится под стражей. Ордер на его арест действует до 17 июня, передает финская газета Helsingin Sanomat

В Министерстве иностранных дел Финляндии подтвердили данную информацию, но от комментариев отказались.

Издание отмечает, что это уже третий случай за последние два с лишним года, когда граждан Финляндии в Великобритании арестовывают по подозрению в подготовке терактов. Одного человека признали виновным, еще одного оправдали, но посадили в тюрьму по другой статье.