2018-06-14T02:59:05+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Минкомсвязи назвал возраст самого маленького болельщика ЧМ-2018

Паспорт болельщика выдали младенцу
Юлия ДИВЕЕВА
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В России младенцу выдали паспорт болельщика ЧМ-2018В России младенцу выдали паспорт болельщика ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Самому маленькому болельщику Чмпионата мира по футболу 2108 года всего один месяц от роду. Об этом рассказала заместитель директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Анна Ахмадиева.

По ее слова, Fan ID выдан младенцу, родители которого хотят посещать матчи турнира всей семьей.

«Самому маленькому болельщику, для которого заказали паспорт болельщика, всего месяц. Это девочка», — уточнила Ахмадиева.

Она отметила, что в министерство поступает очень много заявок, потому что люди стремятся посещать Чемпионат мира вместе с родными. По ее ссвязи выдало 10% от всех Fan ID для несовершеннолетних, сообщаентловам, на Кубок конфедераций в 2017 году тоже выдавали паспорта болельщиков маленьким детям. Самому маленькому тогда было всего три месяца. На детей младше 17 лет Минком телеканал «360».

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. За право называться лучшей командой планеты поборются сборные 32 стран.

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