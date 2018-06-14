Трамп рассказал о возможной пользе его личных встреч с Путиным на полях G8

СЕГОДНЯ 03:41 2018-06-14T03:45:34+03:00

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Личные встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным могли бы помочь решить многие международные проблемы. Такое мнение высказал глава Белого дома.

«На днях вечером у нас был обед в Канаде, и, к примеру, если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: «Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?», - пояснил Трампв интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что при встрече с глазу на глаз мог бы попросить российсого лидера «сделать то, что лучше для мира, что лучше для нашей страны, что лучше для него».

«Думаю, возможно, у меня были бы с ними хорошие отношения. Или, возможно, мы могли бы поговорить лучше, чем когда приходится звонить по телефону», - сказал президент США.

Трапм абсолютно уверен, что при нем отношения между Россией и США будут более уважительными, чем при прежней администрации.

Напомним, на саммите G7 в Канаде Трамп высказался за возвращение к формату "Большой восьмерки" при участии России. Главу США поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. А вот канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что России еще рано возвращаться в клуб, и что с ней согласны все члены G7.