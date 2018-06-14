Шарапова не сыграет в турнире WTA в Бирмингеме

СЕГОДНЯ 04:30 2018-06-14T04:30:22+03:00

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В турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме не бует принимать участие российская теннисистка Мария Шарапова. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«У меня хорошие воспоминания о Бирмингеме, поэтому я расстроена, что не смогу сыграть здесь в этом году. Мне нужно заботиться о своем теле и здоровье, и иногда это означает, что нужно принимать такие тяжелые решения, как это», - цитирует заявление Шараповой ТАСС.

Россиянка занимает 23-е место в рейтинге WTA. Турнир в Бирмингеме относится к категории Premier и пройдет с 18 по 24 июня. Его призовой фонд составляет около одного миллиона долларов. Мария Шарапова дважды выигрывала этот турнир (2004, 2005).

Напомним, сайт kp.ru писал, что в начале июня должен был состояться матч Шараповой против американски Серены Уильямс. Однако теннисистка из США отказалась играть, сославшись на травму плеча. Мария не может обыграть Серену с 2014 года.