Козак пообещал не допустить роста цен ан топливо до 100 рублей за литр
Рост цен на топливо до ста рублей за литр невозможен, потому что правительство РФ этого не допустит. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов.
«Сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен на 100 рублей. Это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», - заверил зам председателя правительства.
Вице-премьер подчеркнул, что в правительстве прекрасно понимают, что подорожание топлива до такого уровня нанесет удар по другим секторам экономики, особенно в регионах, «потому что повышение цен на моторное топливо - это удар по региональному бюджету».
«Ситуация на рынке стабилизировалась, но это в целом по стране. Средние показатели, как правило, ни о чем не говорят. Очень важна география этих показателей, но она неравномерна», - посетовал Козак.
По его словам, поставки ГСМ на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается.
Сайт kp.ru цитировал Козака, который объяснил, что производство бензина в России может стать относительно невыгодным на фоне роста мировых цен на нефть. Нефтяники подняли цены на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы — на бензин, чтобы обеспечить баланс цен.