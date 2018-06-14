Козак пообещал не допустить роста цен ан топливо до 100 рублей за литр

СЕГОДНЯ 04:48 2018-06-14T04:48:31+03:00

Вице-премьер рассказал, что у правительства есть инструменты, чтобы остановить подорожание бензина

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Рост цен на топливо до ста рублей за литр невозможен, потому что правительство РФ этого не допустит. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов.

«Сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен на 100 рублей. Это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», - заверил зам председателя правительства.

Вице-премьер подчеркнул, что в правительстве прекрасно понимают, что подорожание топлива до такого уровня нанесет удар по другим секторам экономики, особенно в регионах, «потому что повышение цен на моторное топливо - это удар по региональному бюджету».

«Ситуация на рынке стабилизировалась, но это в целом по стране. Средние показатели, как правило, ни о чем не говорят. Очень важна география этих показателей, но она неравномерна», - посетовал Козак.

По его словам, поставки ГСМ на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается.

Сайт kp.ru цитировал Козака, который объяснил, что производство бензина в России может стать относительно невыгодным на фоне роста мировых цен на нефть. Нефтяники подняли цены на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы — на бензин, чтобы обеспечить баланс цен.