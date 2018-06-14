Эрдоган предложил Путин совместно производить С-500
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500. Об этом рассказал сам глава турецкого государства в интервью местным СМИ.
«Я сделал предложение Путину совместно производить С-500», - цитирует слова Эрдогана ТАСС.
Неизвестно, когда именно состоялся этот разговор, и что ответил ему российский лидер. Глава Турции также отметил, кредит от РФ на покупку С-400 предоставлен республике на очень хороших условиях.
«На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», - пояснил Эрдоган
Ранее сайт kp.ru цитировал слова президента Турции, который зпаявил, что Анкара не просто так покупает ЗРК С-400. При необходимости это оружие может быть применено.
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