Эрдоган предложил Путин совместно производить С-500

СЕГОДНЯ 06:00 2018-06-14T06:00:17+03:00

Президент Турции сообщил, что Россия предоставила кредит на С-400 на хороших условиях

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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500. Об этом рассказал сам глава турецкого государства в интервью местным СМИ.

«Я сделал предложение Путину совместно производить С-500», - цитирует слова Эрдогана ТАСС.

Неизвестно, когда именно состоялся этот разговор, и что ответил ему российский лидер. Глава Турции также отметил, кредит от РФ на покупку С-400 предоставлен республике на очень хороших условиях.

«На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», - пояснил Эрдоган

Ранее сайт kp.ru цитировал слова президента Турции, который зпаявил, что Анкара не просто так покупает ЗРК С-400. При необходимости это оружие может быть применено.

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