В Раде рассказали, как Порошенко пытается обмануть МВФ

СЕГОДНЯ 06:34 2018-06-14T06:34:58+03:00

В Верховной раде уличили Порошенко в фальсификации статей законопроекта о коррупционном суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат рассказал, что президент Украины сфальсифицировал статью законопроекта об антикоррупционном суде

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Закон об антикоррупционном суде, который был принят на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ) и вступил в силу с 14 июня – это попытка обмануть международную кредитную организацию. Такое мнение высказали депутат Верховной рады от партии «Народный фронт».

Член «Народного фронта» Егор Соболев утверждает, что президент страны Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона, в которой говорится, что

все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

«Парламент за такое не голосовал.Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко», - сообщил Соболев в Facebook.

По его словам, он уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником.

«Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», — уверен депутат.

Как рссказывал сайт kp.ru, неделю назад, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении чтении инициированный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). ЗДокумент поддержали 315 депутатов.

В конце мая МВФ отказался продолжать оказывать финансовую помощь Украине, если депутаты Верховной рады не примут его вариант законопроекта о создании антикоррупционного суде. Организация отказалась идти на компромисс с украинскими законодателями.