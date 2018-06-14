Кличко хочет судиться с «Нафтогазом» из-за отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 07:36 2018-06-14T07:36:31+03:00

Мэр Киева заявил, что город не должен платить долги частной компании «Киевтеплоэнерго»,

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Администрация украинской столицы намерена подать в суд на компанию «Нафтогаз Украины» за отключение горячей воды в трех тысячах многоэтажек Киева. Об этом сообщила пресс-служба мэра города Витали Кличко.

«Нафтогаз» ранее отказался заключать договор на поставку газа коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго», пока не будут погашены долги. Киевский городской совет газовую компанию не лишать жителей столицы горячей воды, в противном случае ей отключат коммуникации.

«Нафтогаз», к сожалению, решил шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги «Киевтеплоэнерго» не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах», - заявил Кличко.

При этом мэр отметил, что горожане не должны становиться заложниками этой ситуации, передает РИА Новости.

«Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование — включите газ людям», — цитирует слова мэра его пресс-служба.

Кличко также подчеркнул, что бюджет города не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались годами. Часть долга «Киевтеплоэнерго» — это штрафы и пени, которые не имеют источника погашения.

Помимо Киева, «Нафтогаз Украины» может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины.