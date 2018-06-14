Освобожденный от должности Клименко поблагодарил Путина за доверие

СЕГОДНЯ 07:39 2018-06-14T07:39:21+03:00

Теперь экс-советник президента России по вопросам развития интернета займется проектами в области цифровой медицины

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Основатель компании LiveInternet Германа Клименко прокомментировал свою отставку с поста советника президента РФ по вопросам развития интернета.

«Благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2.5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», - написал Клименко на своей странице в Facebook.

Говоря о своих планах на ближайшее будущее, Клименко отметил, что займется развитием проектов в области цифровой медицины.

Напомним, что в среду, 13 июня, в администрации президента России произошли кадровые перестановки. Так, у главы государства появились два новых помощника - замглавы ФСБ Дмитрий Шальков и замглавы Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев.

Между тем, оставили свои должности четыре человека. Помимо Клименко, это еще помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, Владимир Кожин, который занимался военно-техническим сотрудничеством, и советник по работе Межведомственной комиссии по защите гостайны Сергей Григоров, передает сайт kp.ru.

Инаугурация президента России

В этом году Владимир Путин был вновь переизбран на пост главы государства. В понедельник, 7 мая, состоялась церемония его вступления в должность.

По завершению церемонии действующее тогда правительство было автоматически распущено. Премьер-министру Дмитрию Медведеву, который остался на своем посту, было поручено подготовить предложения по составу нового кабинета министров.

Новый состав правительства

Уже 18 мая в Сочи Медведев зачитал Путину предлагаемых им кандидатов на освободившиеся посты кабмина. Президент устно одобрил данный список и в тот же день его подписал указы о назначениях.

Так, свои посты в новом правительстве сохранили министр обороны Сергей Шойгу, глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Минкульта Владимир Мединский, а также ряд других чиновников.

Песков сохранил свой пост

После утверждения списка членов обновленного кабмина предстояло осуществить кадровые перестановки в Кремле. Выше говорилось о том, что покинуть администрацию президента пришлось двум помощникам и двум советникам. Между тем, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову удалось сохранить свой пост. В 2018 году он был вновь переназначен на эту должность.

Напомним, что Песков работает в качестве представителя Кремля с 2008 года. До этого он возглавлял в администрации отдел по связям со СМИ и был первым зампресс-секретаря президента во время второго срока Путина.