2018-06-14T09:47:13+03:00
Общество

Самолет Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС

Инцидент произошел во время демонстрационного полета в подмосковном Ногинске [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Ил-76Самолет Ил-76Фото: Архив "КП"
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Курьезный инцидент произошел во время демонстративного полета самолета Ил-76 в подмосковном городе Ногинск. Воздушный "тяжеловес" должен был сбросить на лесной массив около 40 тонн воды, однако в самый последний момент промахнулся и вылил все на припаркованных у обочины сотрудников ДПС.

Одному из полицейских удалось заснять случившееся на видео. На кадрах с места происшествия видно, как над экипажем ГИБДД пролетает самолет министерства по чрезвычайным ситуациям. В какой-то момент у него открывается отсек для воды, и весь поток обрушивается прямо на дорогу.

Сам автор ролика, показанного в эфире телеканала "Россия 24", в этот момент находился в салоне служебного автомобиля и даже успел поднять стекло, поэтому его случившееся никак не затронуло, а вот другой патрульный как раз находился на улице.

Судя по смеху в самом конце видео, правоохранители отнеслись к инциденту с юмором.

Самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на полицейских в Подмосковье.

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