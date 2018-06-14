США опровергли обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

СЕГОДНЯ 09:03 2018-06-14T09:04:00+03:00

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в скором времени боевики осуществят новую имитацию химатаки в республике

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В Госдепартаменте Соединенных Штатов опровергли сообщения о том, что под их руководством в Сирии готовятся новые провокации с использованием химического оружия. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Министерство обороны России ложно утверждает, что американские войска и "Сирийская свободная армия" готовятся инсценировать нападение с использованием химоружия в Сирии. В то время как РФ применила вещество нервно-паралитического действия в Солсбери и препятствует привлечению [президента САР Башара] Асада к ответственности за неоднократные химические атаки в Сирии, мы соблюдаем положения Конвенции о запрещении химического оружия", - написала дипломат в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о готовящейся в Сирии провокации рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По имеющимся в его распоряжении данным, очередной видеоролик с инсценировкой ликвидации последствий "химатаки" хотят снять в Дейр-эз-Зоре. Для этого в провинцию Хакль Аль-Джафра уже были завезены баллоны с хлором.

Ожидается, что такие действия боевиков дадут американским властям и членам возглавляемой ими коалиции повод для нанесения авиаударов по государственным объектам республики и оправдания наступательной операции против правительственных войск.