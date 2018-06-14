2018-06-14T09:25:38+03:00
В мире

Ким Чен Ын настроен на личную встречу с Абэ

Об этом лидер КНДР рассказал президенту США Дональду Трампу во время сингапурского саммита
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет лично встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Такое заявление глава государства сделал еще во вторник, 12 июня, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках двустороннего саммита в Сингапуре.

Началось все с того, что американский лидер поставил Ким Чен Ыну условия для полного снятия санкций с его страны, среди которых было ведение диалога с Японией. Так, если Пхеньян хочет получать полномасштабную экономическую помощь, то он должен провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова и решить ряд проблемных вопросов с Абэ. Речь идет, прежде всего, о якобы похищенных спецслужбами КНДР японских гражданах.

В ответ северокорейский лидер выразил желание лично обсудить все существующие между двумя странами проблемы, передает газета "Санкэй Симбун".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что встреча Ким Чен Ына и Абэ может состояться во Владивостоке на полях Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре этого года.

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